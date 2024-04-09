موعد صلاة عيد الفطر 2024.. كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن عدة شهر رمضان 30 يومًا على أن ينتهي الشهر الفضيل يوم 9 إبريل 2024، وتكون غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 10 أبريل 2024.

وجاءت أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2024، حيث يبحث الكثير من المسلمين على أداء صلاة عيد الفطر المبارك حيث أنها سنة .

مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات

وسيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، أما الساحات العامة فيتم إقامة صلاة العيد بها حسب ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، ويكون ذلك من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة حيث يتم تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات

ويوافق يوم الأربعاء 10إبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

وجاءت ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر، حيث كشفت وزارة الأوقاف أن التكبير في العيد سنة، مشيرة إلى أن وقت تكبيرات العيد يبدأ عقب ثبوت رؤية هلال شوال، وذلك بحسب مذهب الشافعية، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ

- موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة: 5:59 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في الجيزة: 5:58 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في بورسعيد: 5:53 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في السويس: 5:53 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في العريش: 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في سانت كاترين: 5:48 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في طابا: 5:44 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في دمنهور: 6:00 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في طنطا: 5:58 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في الفيوم: 6:00 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في بني سويف: 5:59 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في المنيا: 6:02 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في أسيوط: 6:00 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في سوهاج: 5:59 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في قنا: 5:55 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في أسوان: 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في أبوسمبل: 6:02 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في مرسى مطروح: 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة العيد ف الغردقة: 5:50 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في الخارجة: 6:05 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في الإسماعيلية: 5:53 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في المنصورة: 5:57 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في الزقازيق: 5:56 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في بنها: 5:58 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في شبين الكوم: 5:59 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في كفر الشيخ: 5:58 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في دمياط: 5:55 صباحًا.

- تقام صلاة العيد في السلوم: 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في نويبع: 5:45 صباحًا.