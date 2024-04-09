القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة ميكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت خلال ليل الثلاثاء، ميناء "أوتشاكوف" العسكري في مقاطعة ميكولايف.

وقال ليبيديف نقلاً عن مصادره الخاصة في المدينة إنه "ليلة 9 أبريلتم استهداف ميناء في مدينة "أوتشاكوف"، حيث ذكرت المقاومة المحلية، أنه ليلاً سمعت أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق النار من وسائل قتالية بعيدة المدى باتجاه مقاطعة خيرسون من جهة الميناء العسكري، وبعدها ببضع ثوان فقط، تم استهداف المكان الذي تم منه إطلاق النار حيث سمع صوت انفجار قوي جداً".

وأضاف المتحدث أنه وفقاً لمعطيات لم يتم التدقيق بها، تم تدمير منظومة مدفعية ذاتية الحركة للناتو ومقتل الطاقم المشغل لها.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

من جهة خرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل قادة البلدين، فيما أكد نظيره الصيني وانغ يي عزم بلاده على دعم التنمية المستقرة لروسيا.

وجاءت تصريحات لافروف ووانغ يي خلال مؤتمر صحفي مشترك قال فيه وزير الخارجية الروسي إنه "دون أي مبالغة نرى أنه بفضل القادة، وصلت العلاقات الروسية الصينية من الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي إلى مستوى غير مسبوق".

وأضاف لافروف: "وبإعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، فإن استمرارية النهج نحو التعزيز الشامل لهذه العلاقات تلقت ضمانات إضافية".

من جهته، شدد وزير الخارجية الصيني، ووانغ يي، على أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة رئيسها فلاديمير بوتين، مقدما نيابة عن الصين مجددا التهاني للمواطنين الروس بمناسبة إعادة انتخاب بوتين رئيسا "بمستوى قياسي من الدعم".