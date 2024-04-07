القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة بمنطقة العملية الخاصة

أعلن أوليغ ريازانتسيف، المدير العام للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة" (جزء من" روستيخ")، أنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة.

وقال ريازانتسيف على الهواء في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدأ": "أصابت السفينة صواريخ "ستورم شادو"، أثناء قيامها بمهمة قتالية. وهذا يعني أنه يمكننا التحدث عن أول استخدام فعال وناجح للنظام "بانتسير-إم"".

وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن سفينة الصواريخ الصغيرة "تسيكلون" من مشروع 22800، هي السفينة الوحيدة لأسطول البحر الأسود المزودة بمظام "بانتسير-إم"

ستورم شادو: هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. تم تطويره بشكل مشترك في فرنسا والمملكة المتحدة (في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة MBDA). تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي، بما في ذلك لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد-131/136 بدون طيار البالغ عددها 17 طائرة والتي استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن أوليشوك قوله - في بيان له - "إنه في الليلة الماضية، ضرب الروس أوكرانيا بصاروخ جوي موجه من طراز Kh-31 تم إطلاقه من منطقة لوهانسك، وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم، و17 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 من كيب تشودا في شبه جزيرة القرم".

واستخدمت أوكرانيا طائرات ووحدات صواريخ مضادة للطائرات ومجموعات إطفاء متنقلة وأصول حرب إلكترونية لصد الهجوم الجوي.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك صباح اليوم أن الجيش الروسي قصف بلدة مارهانيت في منطقة نيكوبول التابعة للإقليم الليلة الماضية.

ونقلت (يوكرينفورم) عن ليساك قوله - في تصريح له - "إنه يجرى التحقيق في تبعات القصف. ففي الليلة الماضية، تم إسقاط 11 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" فوق إقليم دنيبروبتروفسك واثنتان في منطقتي كريفي ريه ودنيبرو و7 طائرات أخرى في منطقة كاميانسكي. هذا ما أفادت به قوات الدفاع الجنوبي في وقت سابق".

وأضاف المسئول الأوكراني أن العديد من المباني والسيارات تضررت بسبب تساقط الحطام في بلدة كاميانسكي. وفي المساء، كان الصوت عاليا في إحدى بلدات مجتمع بيتريكيفكا؛ حيث دمرت شظايا صاروخ روسي منزلين وسيارتين وخط كهرباء.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بأن كييف مستعدة لتلقي المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ديون جديدة.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" خلال مقابلة خاصة مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال فيها "جاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ مؤخرًا وقال هل توافق على قرض مال؟ وما هي الخيارات المتاحة؟"، مضيفا بالقول: "حسنًا، إذا أخبروك أن المال هو أموال قرض أو أنك لن تحصل عليه".