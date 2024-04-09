أبرز تصريحات كريم بنزيما بعد التأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

صرح الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد عقب نهاية المباراة بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وقال بنزيما: "نحن كإتحاديين لا نرفع رؤوسنا لانها مرفوعة اصلاً".

وأكمل: "طبيعي أن أقول جملة أن دائمًا هناك عود، وأنا أتدرب بشكل متواصل في البيت والنادي".

وتابع: "الهلال والنصر يمتلكان قوة كبيرة، سنرتاح وسنستعد لأي منهما".

وافتتح كريم بنزيما أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بعدما استغل الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو الوحدة.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي والمقامة في الإمارات، بعد التغلب على الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد.

