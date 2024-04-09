سعر العملات العربية مقابل الجنيه مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 ، في البنك المركزي المصري، وذلك بالتزامن مع أخر أيام شهر رمضان المبارك وبداية إجازة عيد الفطر المبارك بالبنوك والمصارف.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها الإخبارية المستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم 9-4-2024



ونرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه وفق لآخر تحديث لموقع البنك الإلكتروني..

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.66 جنيه للشراء، و12.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 154.52 جنيه للشراء، 155.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.94 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 126.04 جنيه للشراء، 126.41 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.43 جنيه للشراء، 123.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.02 جنيه للشراء، 13.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.06 جنيه للشراء، 67.30 جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة 6%

يشار إلى أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.