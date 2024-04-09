المتحدة للرياضة راعي لاتحاد اليد لمدة 3 سنوات.. صور

وقعت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي عقد رعاية مع اتحاد كرة اليد لمدة ٣ سنوات ، على هامش التكريم الخاص بمنتخب مصر الحاصل على كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس .

تم توقيع عقود رعاية المتحدة للرياضة مع اتحاد كرة اليد في حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومسئولى الشركة المتحدة محمد يحيى لطفى و اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين والجهاز الفنى ولاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد.

المتحدة للرياضة تنجح في توقيع عقد رعاية لمنتخب اليد في احتفالية الفوز بإفريقيا والتأهل للأولمبياد

أقامت الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والاتحاد المصري لكرة اليد إحتفالية كبري بقلعة صلاح الدين الأيوبي، لتكريم المنتخب الوطني لكرة اليد بمناسبة تتويجة بكأس أمم افريقيا 2024, وكذلك تأهله لأولمبياد باريس 2024.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، ومسئولو اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين والجهاز الفنى ولاعبو المنتخب الوطنى.

ووقع اتحاد اليد عقد رعاية مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضى، على هامش الاحتفالية، وتم توقيع عقد الرعاية بين محمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة، ومحمد الأمين رئيس اتحاد اليد، فى حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

