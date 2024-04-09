رئيس مياه القناة: استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ضرورة انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاثة، لضمان ضخ مياه الشرب بضغوط مناسبة وتجنب أي طفوحات بشبكات الصرف الصحي، بجانب تطبيق أفضل نظم التشغيل بمحطات المياه والصرف الصحى خلال إجازة عيد الفطر وفصل الصيف والعطلات الرسمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الشركة فى قطاعات ومناطق الشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت بتشكيل غرفة طوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر، ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ، والعمل على حلها فوراً وخاصة الشكاوى المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع، أو نوعية المياه وجودتها .

وأكد رئيس الشركة استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات، مشيرا إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 .

وناشدت شركة محافظات القناة، المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة، حيث يسبب ذلك الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالمياه النقية، مشيرة إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.

واشارة اللؤاء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى انة تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لرصد أي مشاكل وسرعة الحل فى جميع محافظات القناة الثلاثة وقراها