أحمد شوبير يحذر الأهلي: بطولة الدوري في خطر

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة تحذير للاعبي الأهلي بعد التعادل المخيب أمام إنبي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته ارسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” : “ الدوري في خطر كبير جداً على الأهلي بالأخطاء الساذجة للفريق ”.

وأضاف: “ أهم مميزات الأهلي كانت أنه يسجل في الوقت الضائع، والآن أصبحت أهم عيوب الأهلي أنه يسمح بدخول أهداف في مرماه ”.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين هامتين في الدوري أمام زد والزمالك، بجانب مواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.