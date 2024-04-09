ختام بطولة كأس الوفد الرمضانية بسنورس في الفيوم

ختتمت لجنة الوفد بمركز سنورس محافظة الفيوم برئاسة عبدالله حمد رئيس اللجنة فعاليات دورة حزب الوفد الرمضانية التي نظمتها اللجنة للعام الثاني على التوالي.

وشهدت المباراة النهائية للبطولة فوز فريق أصدقاء حنيكة "سنورس" على فريق أصدقاء محمود حسن "الكعابي" بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، وذلك على ملعب دهب بقرية الكعابي.

وشهدت المباراة النهائية حضور الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا والمهندس محمد فتحي إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس وابراهيم عبد الباقي السكرتير العام وعضو الهيئة العليا والمهندس عبد الحميد فرج نائب رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتور أحمد برعي نائب رئيس الحزب بالفيوم والمتحدث الرسمي للحزب والدكتور جرجس نسيم نائب رئيس الحزب، وعبد الظاهر اسماعيل الصعيدي الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسنورس وحسين فتحي امين الاعلام بحزب الوفد ومحمد الهرايجى الصحفي بجريدة الوفد، وحماده فتحي رئيس حزب الوفد بلجنة سنهور وحسين عثمان، وعيد محمد عوض، وعبد السلام جابر، ومحمود شعيب، وعيد عطوة وحسن عبد الظاهر من قيادات الحزب بالفيوم.

رئيسا الحزب والمركز يسلمان كأس البطولة للفريق الفائز وجوائز فردية للمميزين

عقب نهاية اللقاء قام عبدالله حمد يرافقه رئيس المركز ونائبه ورئيس الحزب بالمحافظة والسكرتير العام بتوزيع الجوائز الفردية على أفضل لاعب محمد عبد المنعم وأفضل حارس مرمى يوسف دومينيك ولاعبان فازا بلقب هداف البطولة برصيد 14 هدف لكل منهما وهما اللاعب احمد جمال واللاعب احمد جمعة كما تم تسليم كأس البطولة وميداليات المركز الأول وأيضا الجائزة المالية المخصصة وقيمتها 20 ألف جنيها للفائز بالبطولة، ثم جائزة المركز الثاني وقيمتها عشرة آلاف جنيها والميداليات لأصحاب المركز الثاني، كما تم تكريم اللجنة المنظمة وعدد من الشخصيات بتقديم ميداليات الدروة لهم.

وفي الختام قدم رئيس لجنة الوفد بسنورس الشكر لكل الحضور وأعضاء اللجنة المنظمة على نجاح الدورة، كما قام بتكريم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الكابتن عبد التواب خيرالله واعضاء اللجنة الكابتن وائل نصر والكابتن عصام قنديل والكابتن محمود حسن والكابتن محمد مصطفى، وشهدت الدورة التي أقيمت خلال أيام شهر رمضان المبارك حضور جماهيري كبير من قرى مركز سنورس الكعابي وأدار المباراة النهائية الحكم بسام عبد المهيمن من حكام الدرجة الأولى.