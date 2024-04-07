استعدادًا للعيد.. حضري ماسك البيض لعلاج مشاكل البشرة

تعاني أغلب النساء من تجاعيد الوجه، أو ظهور حب الشباب مما يترتب عليه البقع الداكنة والالتهابات، مما تفقدها ثقتها بنفسها وجمالها، لذلك نقدم لك خلطة طبيعية وفعالة لعلاج تجاعيد الوجه، والتي يكون فيها المكون الرئيسي هو البيض لتحضيرها استعدادًا للعيد.





ماسك البيض للبشرة

طريقة تحضير ماسك لعلاج تجاعيد البشرة

مكونات الماسك

بياض بيضة





ملعقة كبيرة من الزبادي





ملعقة عصير نعناع





طريقة تطبيق الخلطة علي البشرة

اغسلي وجهك جيدًا بغسول مناسب لنوع بشرتك، ثم اخلطي بياض بيضة مع ملعقة من الزبادي وملعقة من عصير النعناع.

ضعي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بماء دافيء، كرري تطبيق الوصفة مرتين علي الأقل في الأسبوع، كي يعمل على إزالة التجاعيد بفعّالية.





فوائد البيض للبشرة

التخلص من التجاعيد

بياض البيض يساعد على شد الوجه والتخلص من الترهلات التي توجد على البشرة والوقاية من التجاعيد وظهور علامات تقدم السن والخطوط الدقيقة، وهذا لأنه يحتوي على الكولاجين والذي يساعد على ملء الخطوط الرفيعة، إضافة إلى أن البيض يحتوي على البروتين، والذي يساعد على مرونة الجلد، وكذلك يساعد بياض البيض على شد وإغلاق مسام البشرة والتخلص من الجلد الميت.





ترطيب البشرة

يساعد البيض على ترطيب البشرة بشكل جيد، حيث إنه يحتوي على البروتين، والذي يساعد على نضارة البشرة والحفاظ على رطوبتها وجعلها متألقة.





يقضي على الرؤوس السوداء

يقلل بياض البيض الرؤوس السوداء، بسبب خصائصه القابضة لتقليص المسام، وسحب الزيوت من داخلها.





يقلل الانتفاخات تحت العين

يطبق بياض البيض تحت العينين، ويغسل، ويجفف، حيث يعتبر علاجاً فعالاً للانتفاخات تحت العينين، وأكياس العين، ثم ترطيب البشرة بزيت جوز الهند.





يؤخر الشيخوخة المبكرة

قناع البيض يزيل الخطوط الدقيقة، والتجاعيد، فيؤخر شيخوخة البشرة.







علاج حب الشباب

يستخدم البيض للتخلص من حب الشباب، حيث إنه ينظف البشرة ويساعد على التخلص من الرواسب التي توجد بالمسام، إضافة إلى أن البيض يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة والمسببة لحب الشباب.





تفتيح البشرة

يساعد البيض علي تفتيح البشرة والتخلص من شحوب الوجه، لاحتوائه على حمض الفوليك.





مفيد لأصحاب البشرة الدهنية

يعتبر بياض البيض الاختيار الأمثل لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه يتميز بخصائصه القابضة للمسام الواسعة، ما يقلل من فرص إفراز الزيوت التي تسبب الإصابة بحب الشباب.