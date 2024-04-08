حبس ربة منزل قتلت ضرة شقيقتها بسبب الغيرة.. تفاصيل

أمرت النيابة العامة، بـ حبس ربة منزل قتلت ضرة شقيقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بسبب الغيرة وعدم إنجاب شقيقتها.

حبس ربة منزل قتلت ضرة شقيقتها بسبب الغيرة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة ابشواى، بالعثور على جثة سيدة في منزلها، حيث تبين أنها مذبوحة من الرقبة ملقاة خلف بوابة المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين المجنى عليها تدعى “ منى. ر” 45 سنة وبها آثار ذبح بالرقبة وتقيم مع ضرتها وأبنائها فى نفس ذات المنزل،، واستغلت المتهمة شقيقة الزوجة الأولى، وجود المجني عليها بمفردها في المنزل، وارتكبت جريمتها.

وألقى القبض على المتهمة بارتكاب الواقعة والتى اعترفت بارتكابها للجريمة بسبب غيرتها من عدم إنجاب شقيقتها الأطفال على عكس ضرتها، مما دفعها لارتكاب جريمتها البشعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط المتهم بطعن صديقه بسبب خلافات مالية بالدقهلية

كما أقدم عامل على طعن صديقه، في قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية ،وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف بينهما على مبلغ مالي.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمه.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "وائل.ا.أ.ا"، 19 عامًا، عامل ومقيم بقرية برقين دائرة المركز مصابًا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه.

وقررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل لخلافات على أولوية المرور في الشرقية.

حبس شخصين بتهمة قتل عامل لخلافات على أولوية المرور في الشرقية

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ بالجسم وتوفي حال إسعافه.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم (عاملان "يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية") بارتكاب الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلاف حول أولوية المرور بدائرة المركز، قاما على إثرها المتهمان بالتعدي على المتوفـى بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته.