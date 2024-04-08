إنتر ميلان يقلب الطاولة ويهزم أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزا هاما على نظيره أودينيزي بثنائية مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب داتشيا أرينا ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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وتقدم أودينيزي بالهدف الأول في المباراة عن طريق لازار ساماردزبتش في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وسجل ثنائية النيراتزوري هاكن كالهانجولو من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ثم أضاف دافيد فرانسي في الدقيقة 90.

وبهذة النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ، فيما يأتي أودينيزي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.