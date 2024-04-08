حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية المتوقعة غدا، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد امطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء.

وأكدت نشاط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 25 الصغرى 16

السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري:- العظمى 22 الصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 22 الصغرى 17

سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 30 الصغرى 19

شمال الصعيد:- العظمى 27 الصغرى 14

جنوب الصعيد:- العظمى 33 الصغرى 19

موعد عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال اليوم الإثنين الموافق 29 رمضان، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:18 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:35 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:07 مساءً.

دعاء اليوم 29 رمضان

اللهٰم لا تطوي رمضان علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وأعتقت رقابنا من النار يا رحيم.