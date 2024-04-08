انتعاش المدن السياحية فى عيد الفطر المبارك

رغم ارتفاع الأسعار

٩٥٪ إشغالات فنادق الغردقة و٨٠٪ لشرم الشيخ و٨٣٪ لمرسى علم والسياحة العربية تزدهر بالقاهرة

انتعاشة سياحية تشهدها الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك على مدن الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية بفعل السياحة الداخلية والعربية إلى جانب السياحة الأوروبية حيث تصل نسب الإشغالات لأكثر من ٩٥٪ فى الغردقة و٨٠٪ على شرم الشيخ والقاهرة طوال فترة إجازة عيد الفطر.

وصرح علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق، بأن هناك زيادة فى نسب إشغالات فنادق القاهرة خلال أيام عيد الفطر بفعل السياحة الداخلية من المصريين إلى جانب السياحة العربية وخاصة دول الخليج الذين يفضلون قضاء شهر رمضان واجازات العيد بأحد المقاصد المصرية، مشيرًا إلى ارتفاع نسب إشغالات فنادق البحر الأحمر وشرم الشيخ بفعل السياحة الأوروبية إلى جانب السياحة الداخلية.

وفى البحر الأحمر، قال رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الاحمر نسب إشغالات فنادق الغردقة ٨٠٪ خلال شهر مارس وارتفعت إلى ٩٥٪ خلال فترة عيد الفطر المبارك بزيادة ١٥٪ بفعل السياحة الداخلية رغم ارتفاع الأسعار.

وتابع.. وفى مرسى علم تصل الإشغالات لأكثر من ٨٣٪ وهى نسبة جيدة جدًا فى الوقت الحالى خاصة أن الموسم يبدأ مع شهر يونيو القادم، ولا توجد سياحة داخلية لبعد المسافة عن القاهرة.

وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، أن صيف ٢٠٢٤ سيكون واعد جدًا للسياحة الشاطئية وأفضل من الأعوام السابقة حالة توقف العمليات العسكرية فى غزة.

وفى شرم الشيخ كشف رامى رزق الله، رئيس لجنة تسويق شرم الشيخ، أن نسب الإشغالات جيدة جدًا خلال فترة عيد الفطر المبارك لتصل إلى ٨٠٪ وبعض الفنادق إشغالاتها كاملة العدد حيث يحتل السوق الإيطالى المركز الأول ويلية السوق الروسى والإنجليزى إلى جانب أسواق رومانيا وأوزباكستان وكازاخستان والسوق اللبنانى وكانت نسب الاشغالات خلال شهر رمضان تصل إلى ٦٠٪ ومع عيد الفطر زادت إلى ٨٠٪ بفعل السياحة الداخلية من المصريين والسوق العربى رغم غلاء الأسعار وهذا أمر جيد جدًا ومتوقع أن تصل نسب الاشغالات بعد انتهاء العيد لتصل إلى ٦٠٪.

وتابع... ونفس الأمر فى مدينة دهب الإشغالات جيدة خلال فترة العيد حيث تعتمد على شباب الجامعات.