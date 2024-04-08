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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2007 ينتصر على الاتحاد السكندري بدوري الجمهورية

الإسماعيلي 2007
الإسماعيلي 2007

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2007 على الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بنتيجة 4 مقابل 2 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي والتى جمعت بينهما اليوم على ملعب الأخير بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة الجمهورية للناشئين.

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بهذا الفوز يرفع الفريق رصيده إلى 40 نقطة.

أحرز ركلات الترجيح كلا من..
محمد حازم مارو ، وإياد هانى ، و أحمد صابر حنجورى ، و أحمد رفاعى البلاح .

بدأ الفريق بتشكيل مكون من..
عبدالله عزيز فى حراسة المرمى
و زياد عبدالمنعم و عمار أحمد و محمد محمود و أحمد عبدالحميد فى خط الدفاع ، و محمد سمير ( إياد هانى )
و أحمد حسن ( محمد حازم مارو ) وأدهم مؤمن و عمر أشرف خضر ( عبدالرحمن بوكا ) فى خط الوسط ، أحمد صابر حنجورى و رائد عزائم ( أحمد رفاعى ) فى خط الهجوم ..

جهاز فنى مكون من..
محمد حسيب مدير فني
مودي سعدالله مدرب عام
إيهاب كمال مدرب حراس
باسم فتحى علاج طبيعى
محمد إبراهيم إدارى الفريق.

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