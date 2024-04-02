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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2006 يهزم مودرن فيوتشر بدوري الجمهورية

إسماعيلي 2006
إسماعيلي 2006

فاز فريق الإسماعيلى مواليد ٢٠٠٦ على فيوتشر
بركلات الترجيح بنتيجة 4/1 فى المبارة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة وذلك ضمن منافسات الدور الثانى بدوري بطولة الجمهورية للناشئين .

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أحرز الركلات كلاً من ..نادر علاء ،يوسف رمضان ،عبدالله هشام ، محمد إبراهيم كرستيانو.

وانتهى اللقاء بالتعادل ايجابى 1/1 حيث أحرز هدف الإسماعيلي يوسف محمد عبدالله.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من…
عبدالرحمن محروس فى حراسة المرمى ، و عبدالله هشام و محمد سعادة و عمر معوض و يوسف محمد عبدالله فى خط الدفاع ، و نادر علاء و عمر عبدالسميع ( يوسف رمضان ) و مهند عبدالعاطى و بشار أشرف فى خط الوسط ، و محمد إبراهيم كرستيانو (مازن صلاح ) و إبراهيم محمد محمد ( أنور عبدالسلام ) فى خط الهجوم.

جهاز فنى مكون من..
على يحيى مدير فني
حسام فتحى مدرب عام
أحمد عبده مدرب حراس
أيمن رفعت علاج طبيعى
جمال الحلوس إدارى الفريق.

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