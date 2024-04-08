رفيق كابو وأوفا يقودان تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي بدوري نايل

أعلن سيد ياسين المدير الفني لإنبي التشكيل الأساسي للفريق البترولي استعدادا لمواجهة الأهلي على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

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حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير .

خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط : علي فوزي - أحمد يوسف - أحمد العجوز - أحمد نادر حواش - محمد حمدي.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا

وضمت دكة البدلاء كل من : رضا السيد وفتحي السيد وصلاح زايد وسيف الخشاب ويوسف لبيب ومحمد النحاس ومروان داود ومصطفى شكشك ومحمد حتحوت .



