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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلى لمواجهة إنبي..موديست بالهجوم وعمر كمال بديل معلول

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة إنبي مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة دوري نايل. 

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ويلتقي الأهلي بإنبي على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري.

ويعتمد كولر في مباراة إنبي اليوم على كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني- عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود كهربا- أنتوني موديست.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة جمعهم من خوض 8 مباريات ويتبقى له 7 مؤجلات ، فيما يأتي إنبي بوصافة الترتيب برصيد 27 نقطة.

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