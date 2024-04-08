مجد القاسم: أغاني المهرجانات أحدثت شرخا بالمجتمع ولا علاقة لها بالتطور

قال الفنان مجد القاسم، إن السوشيال ميديا تسببت في ظهور وانتشار أغاني المهرجانات، وأحدثت زلزلا وشرخ المجتمع ولا علاقة له بالتطور، مضيفا: أنا لست ضد المزيكا ولكن ضد الكلمة".

وكشف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: عن الغلطة الكبرى التي ارتكبها في حياته وصفها بالشنيعة، لافتا إلى أنه رفض عدد كبير من العروض السينمائية وكانت أدوار بطولة، على أمل أن يعرض عليا أحد المؤلفين تجسيد شخصية الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش.

تابع الفنان مجد القاسم، مرت الأيام السنوات وزادت العراقيل ولكن لدي أمل وإصرارا أنني سأجسد شخصيته في يوم من الأيام".

وروى الفنان السوري مجد القاسم، تفاصيل أول لقاء جمعه بالملحن الكبير الرحل سيد مكاوي، لافتا إلى أنهما التقيا في سوريا وبعد بـ 15 يوما قررت الذهاب إلى مصر وأول شيء قمت به هو الذهاب إلى بيته، ولحن لي أغنية في حياتي بعنوان طير يا جناح الشوق".

وأضاف أن الملحن الرحل سيد مكاوي قيمة وقامة فنية كبيرة، وكانت بداية قوية ليّ وشيء كبير جدا أن أغني من ألحانه الموسيقار الذي لحن لكوكب الشرق أم كلثوم وورده وكل العمالقة".

تابع مجد القاسم، عائلتي أهم شيء في حياتي، رغم عشقي الجنوني للموسيقى، موضحا، أن أبنائه جميعا يمتلكون موهبة الفن.

وفي سبتمبر 2022 حل الفنان مجد القاسم، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "Cbc".

وتحدث الفنان عن سبب اختفائه عن الساحة الفنية، :"ما فيش فنان بيحب إنه يختفي، بدايتها من 2010 بسبب الحروب والمشاكل في الوطن العربي، غيرت في نفسي وحياتي، وبعدها الكورونا".

وأضاف :" كان عندي غلطة شنيعة في حياتي تسببت في ابتعادي عن التمثيل وهي مسلسل فريد الأطرش، فاشتغلت على مسلسل فريد الأطرش لمدة 3 سنوات، ورفضت الكثير من الأعمال الفنية بسببه".

من مجد القاسم

هو مطرب سوري مواليد 4 مايو عام 1962 بقرية الثعلت إحدى قرى محافظة السويداء بسوريا لعائلة بسيطة مكونة من أب و أم وأحد عشر ابناً، شارك في أعمال ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ إلحقونا يا هووة[2014] وفيلم جحود قلب.