الفنان السوري مجد القاسم: تمنيت أن أصبح مصريا لأنتخب الرئيس السيسي

أشاد الفنان السوري مجد القاسم، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم في البلاد، موضحا: " كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي".



تابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي حقق إنجازات تعادل 60 أو 70 سنة، موضحا أن استقرار مصر يمثل استقرار للأمة لأنها السند والضهر والأخ لأي عربي واستقرارها يساهم في عودة المنطقة إلى مكانتها الطبيعي وريادتها المعهودة بعد أن عشنا فترة كبيرة من الويلات والحروب.



تابع الفنان مجد القاسم، الحصول على الجنسية المصرية شرف كبير، مستطردا: عشت أيام ضنك في بداية حياتي الفنية، ولكن كان عندي إصرار وعزيمة بعد موجة كبيرة من اليأس والحزن".

ونوه إلى أنه تحدى كل ظروفه الصعبة التي مر بها وجاء إلى مصر ولم يكن لديه سوى 100 دولا فقط واكتشفت أنها مزورة، فضلا عن ضياع حقيبته في المطار مما زادني إصرارا على النجاح.



وأضاف الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت مهووس بالفن لأنه حلم الطفولة، ولكن بعض أفراد عائلتي اعترضوا على دخولي الفن، بسبب عادات المجتمع الريفي وقلة الوعي لديهم، وكان لديهم معتقد أن الغجر هم من يغنون والبعض يعتبرون الغناء "عيب".



وتابع، ليس متكبرا ولا مغرورا، وشهرتي ونجوميتي لم تؤثر في شخصيتي بل زادتني تواضعا وإنسانية وحب من الجمهور له.

وفي 2022 حل الفنان مجد القاسم، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "Cbc".

وتحدث الفنان عن سبب اختفائه عن الساحة الفنية، :"ما فيش فنان بيحب إنه يختفي، بدايتها من 2010 بسبب الحروب والمشاكل في الوطن العربي، غيرت في نفسي وحياتي، وبعدها الكورونا".

وأضاف :" كان عندي غلطة شنيعة في حياتي تسببت في ابتعادي عن التمثيل وهي مسلسل فريد الأطرش، فاشتغلت على مسلسل فريد الأطرش لمدة 3 سنوات، ورفضت الكثير من الأعمال الفنية بسببه".

من مجد القاسم

هو مطرب سوري مواليد 4 مايو عام 1962 بقرية الثعلت إحدى قرى محافظة السويداء بسوريا لعائلة بسيطة مكونة من أب و أم وأحد عشر ابناً، شارك في أعمال ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ إلحقونا يا هووة[2014] وفيلم جحود قلب.