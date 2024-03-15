مجد القاسم وسلمي عادل في السهرات الرمضانية بحفل كامل العدد (صور)

أحيا المطربان مجد القاسم وسلمى عادل واحدة من أقوى السهرات الرمضانية بخيمة "أماسي" بأحد الفنادق الكبري فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، بحضور جماهيرى كامل العدد بأجواء يحيطها البهجة والفرحة.

وقدم المطرب مجد القاسم باقة رائعة من أجمل أغانيه التى تألق بها خلال مشواره الفنى المتضمنة أغانيه القديمه والحديثه، واستمر فى تقديم وصلة غناء لأكثر من ساعة لأشهر أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور كـ لعبتك، رفقاً مولاتى، قسوة قلبك وآخرين، فنال إستحسان الجمهور معه وسط أجواء وصيحات وتفاعل بترديد كلمات الأغانى على ألسنتهم وشفاهم فى جو ملئ بالسعادة والسرور.

وكما قدمت المطربة سلمى عادل باقه من أحدث أغانيها المتنوعة المحببه لدى الجمهور أبرزهم: أغنية “أشبع بيها”، “ وأنا مخنوقة”، و“بكراش عليك" و “مين صافيلي” وآخرين.

رمضان شهر البركة والغفران

ويذكر أن المطرب مجد القاسم طرح منصرما مع بداية حلول الشهر رمضان المبارك ذاته كليب حمل اسم "رمضان شهر البركة والغفران" وهو من كلمات المستشار بهاء المري وألحان وتوزيع أحمد بدوي وإخراج سحر متولي.

وكما أن آخر أغاني المطربة الشابه سلمى عادل تتر فيلم "الملكة" للنجمة هالة صدقي وآخرين الذى عرض منقضياً بدور العرض السينمائى.

ويذكر أن خيمة "أماسي" تحت رعاية واشراف شركة آرت آند ميوزيك للمنتجة مروه شاهين، والذى تقدم طوال الشهر الكريم المبارك ذاته، باقه من أجمل الحفلات والسهرات الرمضانيه لنخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بحضور نجوم الفن والمجتمع.

مجد القاسم



ولد بقرية الثعلة إحدى قرى محافظة السويداء بسوريا لعائلة بسيطة مكونة من أب و أم و أحد عشر ابناً، ترتيب مجد بينهم السادس وهم ( فيصل، فاروق، سعود، أنور، زيدان، آسيا، فضل، محجوب، وهب، نور).

وبالرغم من أن الأحوال المعيشية لهذه العائلة المكافحة لم تكن تسمح لمجد باقتناء آلة موسيقية تشبع عشقه المبكر للموسيقى، إلا أن هذه العائلة منحته ما هو أعظم من ذلك؛ فقد منحته الدفء الأسري والترابط العائلي، مما ساهم في تكوين ملامح الشخصية الرومانسية لمجد القاسم.

وسط هذا الجو الأسري بدأت علاقة مجد القاسم بالموسيقى فقد كانت العائلة تذخر بالمواهب الفنية المختلفة، ومن خلال استراقه السمع لعزف أخيه سعود على آلة العود بدأ شغف مجد بهذه الآلة الساحرة، فأهداه سعود أول آلة موسيقية خاصة به.