"سيتي بنك" يتوقع خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة في يونيو

قال "سيتي بنك" إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في طريقه لخفض أسعار الفائدة في يونيو، على الرغم من الحديث الأخير الذي يشير إلى أن البنك المركزي قد يؤجل ذلك.

غولدمان ساكس



وفي رد فعل على أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية خلال مارس، أشار البنك إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن بيانات الوظائف قوية، ما يمهد الطريق أمام بدء تخفيضات الفائدة في يونيو.



وأضاف "سيتي بنك" أنه في حال استمرار قوة سوق الوظائف، فإنه من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بواقع 75 نقطة أساس هذا العام.



"غولدمان ساكس": زيادة أميركا الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سترفع التضخم

غولدمان ساكس

قال بنك غولدمان ساكس إن الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، والتي تعهد المرشح الرئاسي دونالد ترامب بفرضها إذا تم انتخابه، من شأنها أن تعرقل الاقتصاد المحلي وتدفع التضخم إلى الارتفاع.



وقال محللو بنك "Goldman Sachs" إن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في معدل الرسوم الجمركية الفعلي ستخفض النمو الأميركي بما يصل إلى 0.15% إذا ردّت الصين.



وأكد "غولدمان" أن الرسوم ستؤدي أيضا إلى رفع أسعار المستهلكين بما يزيد عن 0.1% لأن الشركات ستمرر التكلفة المرتفعة للواردات إلى المستهلكين، بينما سيرفع بعض المنتجين المحليين أسعارهم بشكل انتهازي، وستكون النتيجة ارتفاع التضخم الأساسي لمدة عام.

أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم:

الدولار

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.49 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

