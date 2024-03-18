"غولدمان ساكس" يراجع توقعاته لحجم تخفيضات الفائدة في أميركا

أبقى بنك "غولدمان ساكس" على توقعاته بشأن تخفيض أسعار الفائدة في أمريكا خلال العام الحالي، فيما قلص من عدد مرات خفض الفائدة.

بنك "غولدمان ساكس

ويتوقع البنك أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.



وقام "غولدمان ساكس" بتعديل تقديراته بشأن حجم التخفيضات المحتملة لسعر الفائدة خلال عام 2024.

ويتوقع البنك 3 تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، بدلا من 4 مرات سابقًا.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وفي ذكرة صدرت نهاية الأسبوع من "غولدمان ساكس" حول توقعاته لقرارات الاحتياطي الفيدرالي قال البنك "كان التضخم أكثر ثباتًا في الأشهر الأخيرة، ولكننا نعتقد أنه لا يزال في طريقه للانخفاض بدرجة كافية بحلول اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو لإجراء خفض أولي".

"ومع ذلك، فقد أصبح هذا أقل وضوحًا، وأصبح مسار التضخم لدينا لبقية العام الآن في نطاق يمكن أن يكون للمفاجآت الصغيرة فيه عواقب كبيرة"، بحسب "غولدمان ساكس".

وحول أساب تغير التوقعات قال البنك إن هذا يرجع أساسًا إلى مسار التضخم المرتفع قليلاً.

وقال "ما زلنا نتوقع 4 تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025 ونتوقع الآن خفضًا نهائيًا واحدًا في عام 2026".