السجن عامين لمتهم تعدي على جاره في عين شمس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين،لمتهم بالتعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة، بالسجن عامين بسبب الخلاف حول تصليح سلم العقار، بمنطقة عين شمس.

السجن عامين للمتهم بالتعدي على جاره بسبب الخلاف حول تصليح سلم العقارفي عين شمس

وكشف أمر إحالة أن المتهم "طارق.أ"، قام بالتعدي على جاره المسن مستخدم مفك، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة في يده اليمنى بسبب خلافات حول تصليح سلم العقار محل سكنهم.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مسن يتهم جاره بضربه بسبب خلافهما حول تصليح سلم العقار محل سكنهم وإصابته بعاهة مستديمة.

حادث دهس كلية العلوم

كشفت النيابة العامة ببورسعيد، تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "حادث دهس كلية العلوم" بمحافظة بورسعيد.

تلقت النيابة العامة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.

وباشرت النيابة العامة من فورها التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم.

واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.

وأمرت النيابة العامة بحبسه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبيه وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.

السيطرة على حريق بنادى الصيادلة بكورنيش البحر بالإسكندرية

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الإسكندرية ، على لهيب النيران المشتعلة بنادى الصيادلة بكورنيش البحر شرق المحافظة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالمحافظة والأجهزة التنفيذية بحى شرق ، العديد من السيارات الإطفاء وتواجد سيارات الإسعافات لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع الممتدة إلى أحد الأندية الأخرى ولم يتم الأسباب والتفاصيل الكامل وراء اندلاع الحريق

واندلع قبل قليل حريق هائل في الأكشاك الخاصة بنادي الصيادلة بسابا باشا على الكورنيش في حي شرق الإسكندرية، وامتد إلى نادي قضاه مجلس الدولة، ولم يعرف بعد أسباب الحريق واندلاعه بشكل سريع.

وتسبب الحريق في توقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا وجليم واستنالي، وتوجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بصحبة القيادات الأمنية لمكان الحريق، وكذلك مسئولي الناديين.