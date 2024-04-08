الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبرزهم علام ودياب وشوبير.. نجوم الكرة المصرية يجتمعون في حفل إفطار بلدية المحلة

إفطار بلدية المحلة
إفطار بلدية المحلة

حرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية علي تلبية دعوة المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب وعضو اتحاد الكرة السابق ورئيس رابطة الأندية المحترفة لحضور حفل الإفطار الجماعي الذي أُقيم بنادي بلدية المحلة .

إقرأ أيضًا..

txt

إنبي 2008 يقترب من حصد لقب دوري الجمهورية بعد الفوز على بلدية المحلة

وشهد الإفطار حضور  أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد مشهور ودينا الرفاعي وإيهاب الكومي أعضاء الجبلاية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

كما تواجد بالحفل المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة السابق والإعلامي أحمد شوبير وكابتن مجدي عبد الغني وعبد الناصر زيدان بجانب العديد من الإعلاميين والصحفيين.

وحرص أيضا علي حضور حفل الإفطار الجماعي مسؤولي نادي غزل المحلة وذلك في إطار العلاقة الطيبة بين مسؤولي نادي الغزل والبلدية.

مواد متعلقة

بعد اعتزاله التمثيل.. حسن يوسف يكشف شروط عودته للفن (فيديو)

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

رامي إمام يشكر الزعيم ووالدته: كنتم وما زلتم السند الحقيقي لنا في الحياة

عمرو دياب مطوب على إكس السعودية بعد تألقه فى حفل joy awards

مني واصف ونيللي وكريم والزعيم وإسعاد يونس.. القائمة الكاملة لجوائز joy awards

منح عادل إمام جائزة زعيم الفن العربي.. ونجله: بنشكر الشعب السعودي

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

نانسي عجرم بفستان ناعم وزهيد الثمن في حفل ليلة صلاح الشرنوبي
الجريدة الورقية