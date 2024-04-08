أبرزهم علام ودياب وشوبير.. نجوم الكرة المصرية يجتمعون في حفل إفطار بلدية المحلة

حرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية علي تلبية دعوة المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب وعضو اتحاد الكرة السابق ورئيس رابطة الأندية المحترفة لحضور حفل الإفطار الجماعي الذي أُقيم بنادي بلدية المحلة .

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وشهد الإفطار حضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد مشهور ودينا الرفاعي وإيهاب الكومي أعضاء الجبلاية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

كما تواجد بالحفل المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة السابق والإعلامي أحمد شوبير وكابتن مجدي عبد الغني وعبد الناصر زيدان بجانب العديد من الإعلاميين والصحفيين.

وحرص أيضا علي حضور حفل الإفطار الجماعي مسؤولي نادي غزل المحلة وذلك في إطار العلاقة الطيبة بين مسؤولي نادي الغزل والبلدية.