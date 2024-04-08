استقبال 395 ألف و411 مريضًا في المعهد القومي للأورام خلال عام

استقبل المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة 395 ألف و411 مريضًا و29 ألف و105 مريض جديد بزيادة قدرها 5% عن عام 2022.

وأوضح المعهد القومي للأورام أن هذا العدما يمثل 25 في المائة من إجمالي مرضى الأورام الجدد في مصر، بسعة 500 سرير.

وبلغ عدد مرضى الرعايات المركزة في المعهد القومي للأورام التي تضم 46 سرير باطنة وأطفال وجراحة بلغ 1.523 مريض بزيادة قدرها 25 في المائة عن عام 2022.

وأجرى المعهد القومي للأورام 1,343,834 تحليل طبي في مختلف التخصصات بزيادة 15 في المائة عن عام 2022، وإجراء 63,064 اشعة تخصصية.

وبلغ إجمالي الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تم تقديمها بالمقر الرئيس في المعهد القومي للأورام بفم الخليج، وشملت استقبال 303 آلاف و537 مريضا مترددا، و24 ألف و798 مريض جديد.

وأجرى المعهد القومي للأورام 10.463 جراحات ومناظير شملت 3.134 عملية كبرى بزيادة قدرها 10% عن عام 2022، و1.754 عملية صغرى، بالإضافة إلى إجراء 5.757 منظار جراحي.

وقدم المعهد القومي للأورام 111.078 جلسة علاج كيميائي بزيادة 13 في المائة عن عام 2022، و53.800 جلسة علاج إشعاعي، وبلغ عدد مرضى القسم الداخلي 7.878 مريض بزيادة بلغت 34% عن عام 2022.

افتتاح توسعات المعهد القومي للأورام

تم افتتاح المستشفى الجنوبي للمعهد في مارس 2023 بسعة 132 سرير داخلي، و20 سرير رعاية مركزة، و6 غرف عمليات، و100 سرير لعلاج اليوم الواحد لإعطاء العلاج الكيميائي لحوالي 300 مريض يوميًا، وتشغيل توسعات مستشفى أورام الثدي بالتجمع الأول والتي شملت 16 عيادة و55 سريرا لعلاج اليوم الواحد لإعطاء العلاج الكيميائي لحوالي 150 مريضا يوميًا، وتطوير واجهات المستشفى وزيادة المساحات الخضراء بها وتطوير قاعات انتظار المرضي وزيادة مساحتها بنسبة ١٠٠٪، وتشغيل جهاز العلاج الاشعاعي الجديد بمستشفي الثدي في يناير 2023 والذي يقدم خدمات العلاج الاشعاعي لحوالي ألف مريض سنويًا.

كما تضمنت الافتتاحات والتوسعات الجديدة، تشغيل جهاز العلاج الاشعاعي الجديد بمقر المعهد الرئيسي بفم الخليج في فبراير 2024، والذي يقدم خدمات العلاج الإشعاعي لنحو 1000 مريض إضافي سنويًا، والانتهاء من تطوير عيادة علاج الألم بالمقر الرئيس للمعهد، والبدء في إنشاء عيادة جديدة لعلاج الألم بمستشفى الثدي بالتجمع تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، إلى جانب تطوير شبكة نظم المعلومات بالمعهد بالتعاون مع مركز الدراسات وتطوير النظم والبرمجيات بجامعة القاهرة وإعادة تدشين موقع المعهد على شبكة الإنترنت.

