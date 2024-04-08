مراكز شباب المنيا تشارك في افطار يوم اليتيم

تابعت مديرية الشاب والرياضة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور مندي عكاشة، قيام إدارة الشباب والرياضة بملوى جنوب المحافظة، افطار يوم اليتيم من المسلمين والأقباط، بنادى ملوى الرياضي، وبمشاركة عدد ٢٥ مركز شباب بالنطاق الجغرافي لفرع ملوى، وحضور ٣٠٠ طليع من اعضاء مراكز الشباب، وبمشاركة جمعية أفاق الخيرية للتنمية بعدد ١٠٠ طليع .

وايضا تعاون ومشاركة فعالة من الأخوه الأقباط، بعدد ١٠٠ طليع من ابنائنا الأيتام، وعلى راسها كنيسة العائلة المقدسة بقرية ديروط ام نخلة، برعاية القس يسي كمال، وجاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم مدير ادارة الشباب والرياضة بملوي ، محمد هانى رئيس مجلس إدارة نادى ملوى الرياضي، المستشار هيثم التوني بهيئة قضايا الدولة، الشيخ احمد عبدالله ممثل الأوقاف، الشيخ احمد صابر ، الشيخ احمد صلاح ، الشيخ محمود جبر، طه حسين مدير مدرسة الأزهار بديروط ام نخله .

وبحضور لفيف من قيادات التنفيذية بملوى، كابتن ماهر سيد مدير النادي، واعضاء مجلس ادارة نادى ملوى الرياضي، وفريق العمل بديوان ادارة الشباب، وفريق التطوع ومديري مراكز الشباب، وبدء اليوم بمائدة الأفطار التى ضمت ٥٠٠ طليع من الأطفال الايتام، تلاها الألعاب الترفيهية والألعاب الصغيرة للمشاركين وتكريمهم .

وجاء ذلك برعاية الدكتور مندى عكاشه وكيل وزارة الشباب بالمنيا، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ تنفيذ رجب عبد العظيم مدير الفرع والفريق العمل المعاون له .