برلمانية غامبية تدافع عن محاولة لإضفاء الشرعية

على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

بدأ المشرع الجامبي، ألمانه جيبا ،حملته لإلغاء حظر فرضته عام 2015 على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بعد أن فرضت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أول غرامات على من تثبت إدانتهم بهذه الممارسة العام الماضي.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن تخفيف الأحكام، غرامة قدرها 220 دولارا لثلاث نساء متهمات بختان ثماني فتيات رضع.

جامبيا

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

رحب نشطاء مناهضون لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بالحكم باعتباره انتصارا نادرا ضد ثقافة الإفلات من العقاب التي عادة ما تحمي الجناة في البلدان التي تحدث فيها مثل هذه التشويهات.

لكن الإدانات أثارت أيضا رد فعل عنيف بين الزعماء الدينيين في غامبيا وألهمت دفع جيبا لإلغاء الحظر الذي دام 8 سنوات على ما يسميه ختان الإناث.

وينظر البرلمان الآن فى مشروع قانون اقترحه جيبا، لإثارة قلق جماعات المناصرة التي تقول إنه يمثل خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء ممارسة يمكن أن تسبب مشاكل صحية لا تعد ولا تحصى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وقعت نحو 180 منظمة من منظمات المجتمع المدني رسالة مفتوحة تحث حكومة غامبيا على التمسك بقانون مكافحة ختان الإناث.

كما قالت نائبة رئيس غامبيا السابقة إيساتو توراي ، وهي الآن أبرز حملة في غامبيا ضد هذه الممارسة ، في فبراير:" إنها "ليست مجرد ضرورة قانونية بل التزام أخلاقي، مع مشاهدة العالم ، سيحكم علينا التاريخ بناء على الإجراءات التي نتخذها" .

وقالت جيبا وهي نائبة مستقلة ومنتقدة للحكومة لرويترز إن الحظر لا يريده معظم الناس في جامبيا وهي دولة ذات أغلبية مسلمة حيث يعتقد البعض أن قطع جزء من البظر أمر يتطلبه الإسلام ومفتاح انتقال الفتاة إلى الأنوثة.

وقال "لن تملي علينا الفلسفة الغربية ووجهات نظرها حول ما نقوم به". "من هم ليخبرونا بثقافتنا وديننا ومعتقداتنا التقليدية؟"

ومن المرجح أن يتم تمرير مشروع قانون جيبا عندما يعرض على البرلمان للتصويت النهائي في يونيو حزيران. وأقر القانون في قراءته الثانية في مارس آذار بتصويت أربعة نواب فقط من أصل 53 نائبا في المجلس الذي يغلب عليه الذكور ضده.

وتقول جماعات حقوقية إن آراء جيبا لا تعكس الحقائق على الأرض، وخاصة آراء النساء اللواتي تم استبعادهن بشأن ممارسة تعتبرها الأمم المتحدة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال التعذيب.

وتظهر الأرقام الحكومية أن 73٪ من النساء الغامبيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. من بين هؤلاء ، تمت إزالة ما يقرب من ثلاثة أرباعهم من البظر بالكامل إلى جانب أجزاء أخرى من أعضائهم التناسلية.

ومن المقرر إجراء مشاورة عامة حول هذه الممارسة هذا الشهر وتقديمها إلى البرلمان قبل التصويت النهائي.

وجد أحدث مسح صحي حكومي في 2019-20 أن 46٪ من النساء الغامبيات المختونات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما يعتقدن أنه يجب التوقف عن هذه الممارسة. حوالي 40 ٪ من الرجال شعروا بنفس الطريقة.

لم ترفع أي دولة الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من قبل. وهناك مخاوف من أن مشروع قانون غامبيا يمكن أن يشجع حركة ناشئة من النشاط المؤيد لختان الإناث في أفريقيا التي تعتمد على تقرير المصير والحق في الاختيار.

وقالت كارولين لاغات، مسؤولة البرامج في جماعة المساواة الآن: "هناك موجة متنامية من الحجج المتعلقة بموافقة النساء البالغات، باستخدام لغة حقوق الإنسان والاستقلالية الجسدية"، قائلة إن معظم الفتيات في غامبيا يتعرضن للختان قبل بلوغهن سن الخامسة.

وعلى المستوى الوطني، يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم، منها 35 دولة على الأقل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقا للبنك الدولي.

وتقول جماعات المناصرة إن مثل هذه القوانين غالبا ما تكون مجرد أختام مطاطية، بالكاد تطبق في الممارسة العملية، لكنها لا تزال نقطة انطلاق حاسمة في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.