الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه كانت على وشك التعرض لحادث نووي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية كانت على وشك التعرض "لحادث نووي"، وذلك عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المحطة يوم الأحد.

وقال غروسي في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، اليوم الاثنين: "هدفنا هو تجنب وقوع حادث نووي. في كل مرة تحدث فيها مثل هذه المواقف، نقترب من مثل هذه الحوادث. هذا ليس سيناريو مصطنعًا أو تخيليًا".

وذكرت الوكالة أن غروسي قال إنه سيناقش هذا الهجوم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها من الدول الغربية، أوضحت من خلال الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أنها سلكت طريق الإرهاب النووي.

وقالت الخارجية الروسية: "توضح أوكرانيا، بتصرفاتها الإجرامية، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية التابعة لها، أنها شرعت في السير على طريق الإرهاب النووي".

وأوضحت الخارجية الروسية أن "مهمة المجتمع الدولي، وكذلك المنظمات الدولية، وفي المقام الأول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي حرمان كييف من فرصة تنفيذ هجمات إرهابية على المنشآت النووية".

وشددت الوزارة على أن اللوم في الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وعواقبها يقع على عاتق سلطات الدول التي تزود كييف بالأسلحة والمال والاستخبارات، وتدرب الجنود الأوكرانيين وتقدم الدعم المعلوماتي الداعم لتصرفات كييف.

وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو "تعتزم تحديد هوية المسؤولين عن الهجمات على المنشآت النووية الروسية ومحاكمتهم، بغض النظر عن مكان وجود هؤلاء الأفراد".

وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المحطة وفقًا لقوانينها والتزاماتها القانونية الدولية.

أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه النووية، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط مسيرة "كاميكازي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث سقطت فوق سطح وحدة الطاقة السادسة التابعة للمحطة.

وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "تستمر محاولات قصف زابوروجيه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، واليوم، تم إسقاط طائرة من دون طيار من طراز "كاميكازي" فوق المحطة، حيث سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة، ولم يتم تسجيل أي تهديد بانتهاك حدود السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأوضحت المحطة أنه "على الرغم من كل الدعوات الموجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لوقف الأعمال الإرهابية، إلا أن قصف المحطة والبنية التحتية لها مستمر، وقد يؤثر ذلك على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على القصف الأخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، أن هذا استفزاز خطير للغاية وله عواقب سلبية.

وجاءت تصريحات بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية ردا على سؤال بشأن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه، قال فيه: "هذا استفزاز خطير للغاية، وقد أتيحت الفرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في الموقع لمشاهدة هذه الهجمات".