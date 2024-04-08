رئيس زيمبابوي: ليس لدي أي نية للترشح لولاية ثالثة

تداول صحيفة صنداي ميل الرائدة في زيمبابوي، رفض الرئيس إيمرسون منانجاجوا، مزاعم بأنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة غير دستورية.

إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي

وقال إيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوي، الرجل البالغ من العمر 81 عاما: "لا توجد ذرة من الأدلة حيث أعرب زانو بي إف أو أنا، كرئيس، عن انتهاك دستورنا، نحن في زانو بي إف ديمقراطيون للغاية ونطيع الدستور".

وأضاف رئيس زيمبابوي زانو PF ، الحزب الحاكم حكم زيمبابوي منذ الاستقلال.

وحصل الحزب على أغلبية ساحقة في البرلمان في فبراير شباط الماضي في انتخابات فرعية متنازع عليها.

وهذا جعلها أقرب إلى تغيير الدستور إذا رغبت في ذلك.

يحدد دستور زيمبابوي لعام 2013 فترة الرئاسة بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات وينشئ محكمة دستورية.

أصبح منانغاغوا ، وهو مؤيد لخط متشدد ووزن ثقيل للحزب الحاكم (زانو - بي إف) منذ الاستقلال ، رئيسا للدولة في نهاية حرب الخلافة التي عارضته أمام غريس موغابي ، زوجة الرئيس روبرت موغابي الذي أقيل في عام 2017.

قال مسؤول، إن انفجارا من قنبلة أغلق مطار شلالات فيكتوريا في زيمبابوي، مما أجبر رئيس البلاد على إلغاء خطاب كان مقررا في مؤتمر حول الطاقة المتجددة.

وكان من المقرر أن يلقي رئيس زيمبابوي إدسون منانجاجوا كلمة أمام المؤتمر في الصباح، لكنه "اضطر إلى تعليق رحلته للسماح بإجراء تحقيقات جارية بالفعل"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا.

ولم تستطع السلطات تأكيد تقارير وسائل الإعلام المحلية بأن طائرة الرئيس انعطفت أثناء سفرها إلى المؤتمر.

وقال تشارامبا إن شركة طيران فاست جيت أبلغت سلطات المطار برسالة بريد إلكتروني أرسلها "جون دو" يدعي وجود "تهديد موثوق بوجود قنبلة سلاح ناري" يستهدف مطارات زيمبابوي.

وقال تشارامبا إن الأنظمة الأمنية "الآن في حالة تأهب قصوى" ، وحث الناس على توخي الهدوء أثناء سير التحقيقات.

وأضاف"في حين أن بلدنا ينعم بالسلام وجميع موانئنا مؤمنة بشكل جيد، فإن مثل هذه التحذيرات بشأن الهجمات الإرهابية المحتملة تؤخذ على محمل الجد".

وأشارت هيئة الطيران المدني في زيمبابوي، إلي إن الحادث أجبر بعض الرحلات على تحويل مسار الهبوط أو تأخيره، ومن المرجح أن يؤدي المزيد من الاضطرابات إلى "السماح بالمراقبة المستمرة للبيئة".

في حين أن مثل هذه الحوادث غير عادية في دول الجنوب الأفريقي ، فإن انفجار عام 2018 في بولاوايو ، ثاني أكبر مدينة في زيمبابوي ، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة حوالي 50 آخرين خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.

ولم يصب منانجاجوا، الذي قال إن الانفجار وقع على بعد "بوصات" منه، بأذى. لكن اثنين من نواب الرئيس ومسؤولين كبار آخرين كانوا من بين الجرحى ، وتوفي اثنان من مساعدي الأمن في وقت لاحق متأثرين بجراحهم، وأفرج عن رجلين اعتقلا بعد الانفجار في وقت لاحق لعدم كفاية الأدلة.