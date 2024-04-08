الأورمان تنظم 9 معارض لتوزيع الملابس الجديدة في المحافظات

نظمت جمعية الأورمان وبمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك عدد (9) معارض لتوزيع الملابس الجديدة على الأطفال من الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا يشمل المعرض الواحد أكثر من 2000 قطعة ملابس جديدة .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة على غير القادرين نشاط خيرى تنفذه جمعية الأورمان بهدف تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

أكد أن المعرض شهد فرحة عارمة من الاهالى، حيث تم اصطحاب الاسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة واحذية مناسبة لهم، مشيرًا الى ان المعارض تم تنظيمها فى محافظات بني سويف – الغربية – كفرالشيخ – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – البحيرة.

أوضح أن معارض الأورمان تقوم بتوزيع الملابس الجديدة بالمجان تماماً ويتم التوزيع في المحافظات بأولوية النطاقات الجغرافية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.