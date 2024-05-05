رياح وأمطار.. حالة الطقس غدًا في شم النسيم

طقس شم النسيم.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم، حيث يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من يوم الثلاثاء 7 مايو إلى الجمعة 10 مايو يحدث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أجواء معتدلة

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الأحد ، موضحة أن اليوم يشهد أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اليوم يوجد نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

فرص سقوط أمطار اليوم

ونوهت عن فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وما زال الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج إلى (2- 3) أمتار

حالة الطقس الاثنين 6 مايو 2024:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة مئوية

السواحل الشمالية 23 درجة مئوية

جنوب سيناء 35 درجة مئوية

شمال الصعيد 32 درجة مئوية

جنوب الصعيد 37 درجة مئوية