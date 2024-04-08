كليات جامعة المنيا تختتم حفلات الإفطار الجماعي

اطلقت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، حفلات الإفطار الجماعي للطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس ، وذلك خلال شهر رمضان المبارك ، حيث أختتمت كليات جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، حفلات إفطارها الجماعي التي نظمتها خلال شهر رمضان المُبارك لطلابها ، وجميع مُنتسبيها وقيادات تلك الكليات والعاملين بها .

ومنها كليات التربية للطفولة المبكرة ، والألسن ، والفنون الجميلة ، والتربية الفنية ، والسياحة والفنادق ، وأشار الدكتور عصام فرحات ، إلى أن الجامعة نظمت العديد من حفلات الإفطار الجماعي لأبنائها ؛ حرصاً منها ومساهمة في تعزيز التواصل بين بعضهم البعض ، وبين قيادة الجامعة ، فضلاً عما نظمته العديد من الكليات ، لتعزيز الروابط بين الطلاب وقيادات الكليات ، وتقوية العلاقات الإجتماعية بينهم ، وكذا تعزيز الانتماء لديهم ، مما يدفعهم ذلك إلى العمل بروح الفريق الواحد.

كما قدم الدكتور عصام فرحات ، التهنئة لأسرة جامعة المنيا كافة بهذا الشهر الكريم ، وأن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام ، وعمل الخيرات فيه ، وأن تظل صورة التعاون والمحبة والعمل داخل منظومة مُتكاملة، بين ابناء جامعة المنيا ، هي الصورة السائدة ، لنحفظ لجامعتنا مكانتها ، ومؤكداً أن الجامعة ستظل تعمل كمنظومة مُتكاملة ، تُساهم في فتح آفاق للتواصل المستمر بين الجميع ، كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمُناسبات.