الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

كليات جامعة المنيا تختتم حفلات الإفطار الجماعي

حفلات الإفطار
حفلات الإفطار

اطلقت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، حفلات الإفطار الجماعي للطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس ، وذلك خلال شهر رمضان المبارك ، حيث أختتمت كليات جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، حفلات إفطارها الجماعي التي نظمتها خلال شهر رمضان المُبارك لطلابها ، وجميع مُنتسبيها وقيادات تلك الكليات والعاملين بها .

 

ومنها كليات التربية للطفولة المبكرة ،  والألسن ، والفنون الجميلة ، والتربية الفنية  ، والسياحة والفنادق ، وأشار الدكتور عصام فرحات ، إلى أن الجامعة نظمت العديد من حفلات الإفطار الجماعي لأبنائها ؛ حرصاً منها ومساهمة في تعزيز التواصل بين بعضهم البعض ، وبين قيادة الجامعة ، فضلاً عما نظمته العديد من الكليات ، لتعزيز الروابط بين الطلاب وقيادات الكليات  ، وتقوية العلاقات الإجتماعية بينهم ، وكذا تعزيز الانتماء لديهم ، مما يدفعهم ذلك إلى العمل بروح الفريق الواحد.

 

كما قدم الدكتور عصام فرحات ، التهنئة لأسرة جامعة المنيا كافة بهذا الشهر الكريم ، وأن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام ، وعمل الخيرات فيه ، وأن تظل صورة التعاون والمحبة والعمل داخل منظومة مُتكاملة،  بين ابناء جامعة المنيا ، هي الصورة السائدة ، لنحفظ لجامعتنا مكانتها  ، ومؤكداً أن الجامعة ستظل  تعمل كمنظومة مُتكاملة ، تُساهم في فتح آفاق للتواصل المستمر بين الجميع ، كأسرة واحدة في جميع  الأوقات والمُناسبات.

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