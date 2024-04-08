القبض على رجل أعمال قطري هارب من 76 حكمًا قضائيًا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة للقبض على رجل أعمال قطري الجنسية هارب من 76 حكمًا قضائيًا، بعد تحديد مكان اختفائه في مدينة الشيخ زايد.

وردت معلومات إلى مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة، باختفاء رجل أعمال قطري هارب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية في مدينة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بخروج مأمورية للقبض عليه.

ونجحت مباحث الشيخ زايد في القبض على الهارب، وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه رجل أعمال يتاجر في السيارات، في الأربعينات من عمره ويقيم في مصر منذ 7 سنوات.

وأضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يعمل في مجال تأجير السيارات، حيث يقوم باستئجار سيارات فارهة من معارض ثم يقوم هو بتأجيرها لشركات سياحة وفنادق ورجال أعمال ولا يسدد قيمة الإيجار للمعرض الأساسي فتراكمت عليه مبالغ ضخمة أقام بها أصحاب المعارض دعاوى أمام المحاكم وصدر ضده 76 حكمًا قضائيًا في القاهرة والجيزة وبعد تحديد مكان اختفائه في شقة مستأجرة بالشيخ زايد انطلقت مأمورية وألقت القبض عليه.

وفى سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في تحرير موظف بشركة اتصالات شهيرة أثناء محاولة سائق اختطافه بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت البداية، خلال مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بمدينة 6 أكتوبر، تناهي لسماعهم استغاثة من داخل سيارة ملاكي، وبتفتيش السيارة تبين قيام مالكها سائق، باحتجاز موظف بشركة اتصالات شهيرة، ومحاولة خطفه، ظنا منه وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه، وزوجة المتهم التي تعمل معه بذات الشركة، وتم ضبط المتهم واقتياد الطرفين إلي ديوان القسم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة النيابة مباشرة التحقيقات.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) من (شريك بمصنع أحذية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة القسم ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة).