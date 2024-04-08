الإثنين 08 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 90 مخالفة تموينية فى حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية التفتيشية ، لمفتشي التموين ، والرقابة التموينية ، ومباحث التموين ، على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية ، حيث تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 90 مخالفة تموينية متنوعة. 

 

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية،  والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات .

 

والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ، ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، من جانبه ، أوضح الدكتور عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 90 مخالفة تموينية منها ،  76 مخالفة في مجال متابعة ، ومراقبة المخابز البلدية .

 

تنوعت بين ، ( إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -  عدم وجود سجلات -  توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - أخري متنوعة) ، و 14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، منها ، ( عدم الإعلان عن الأسعار – منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر الحكومية - مجهولة المصدر - شهادة صحية ).

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