ضبط 90 مخالفة تموينية فى حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية التفتيشية ، لمفتشي التموين ، والرقابة التموينية ، ومباحث التموين ، على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية ، حيث تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 90 مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات .

والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ، ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، من جانبه ، أوضح الدكتور عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 90 مخالفة تموينية منها ، 76 مخالفة في مجال متابعة ، ومراقبة المخابز البلدية .

تنوعت بين ، ( إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - أخري متنوعة) ، و 14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، منها ، ( عدم الإعلان عن الأسعار – منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر الحكومية - مجهولة المصدر - شهادة صحية ).