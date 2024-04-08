النيابة العامة: حبس طالب دهس 4 أشخاص أمام كلية العلوم ببور سعيد

أعلنت النيابة العامة عن القبض على طالب بكلية العلوم بعد دهسه 4 أشخاص أمام الكلية، مما أدى إلى وفاتهم.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من شرطة النجدة في 1 أبريل 2024 يفيد بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور ببور سعيد. صدم قائد إحدى السيارات 4 أشخاص، سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أدى إلى وفاتهم على الفور. لاذ قائد السيارة بالفرار بعد الحادث.

باشرت النيابة العامة التحقيقات فورًا. عاينت مسرح الحادث ووجدت مقطع فيديو التقطته إحدى الكاميرات المثبتة في محل الواقعة. أظهر الفيديو لحظة وقوع الحادث وفرار السائق.

سألت النيابة العامة شهود العيان الذين أكدوا أن قائد السيارة كان يقود بسرعة عالية وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء قبل أن يصدم الضحايا.

استدعت النيابة العامة المتهم، وهو طالب بكلية العلوم، واعترف بارتكابه الحادث. قال إنه كان يقود بسرعة عالية وفقد السيطرة على السيارة مما أدى إلى الحادث.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا وعرضه على الطب الشرعي لفحص تعاطيه للمواد المخدرة. كما أمرت بفحص السيارة المتسببة في الحادث للتأكد من سلامتها.