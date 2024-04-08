جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف لغز العثور علي جثة شاب مجهول طافيه علي سطح مياة البحر بشاطي فندق الفورسيزون بمنطقة سان اسفانو شرق الإسكندرية، كان قد فوجىء الأهالي بطفو جثة بجوار شاطئ الفور سيزون، والتي قذفتها مياة البحر بسبب ارتفاع الامواج و سرعه الرياح اليوم .

شرطة النجدة

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغ من الاهالي بوجود جثة طافيه بجوار شاطى الفور سيزون بمنطقة سان ستيفانو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث، رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف، إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى أحمد عبدالكريم، 35 سنة، في مشروع ناصر أمام قرية 21، وعلى الفور وجّه الدعوة للمشاركة من غواصين الخير، خاصة غواصين الخير في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.

قائد فريق غواصين..

من جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن جثمان الغريق ظهر منذ قليل على سطح الماء عقب ساعات من الغرق، حيث إن الغريق سقط مساء أمس الأحد في ترعة مشروع ناصر.

وأضاف، أنه عقب إبلاغ الفريق بحالة الغرق، تحركت مجموعة من غواصين الخير للبحث عن الغريق مع رجال الإنقاذ النهري، مشيرًا إلى أن حالات الغرق في مشروع ناصر تظهر سريعًا بسبب انخفاض عنق المياه الذي يصل لمترين ونصف المتر فقط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.