وزير العمل يهنئ العاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك

قام وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الاثنين، بجولة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة العاملين بالديوان العام وصندوقي إعانات الطوارئ للعمال وتمويل التدريب والتأهيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى لهم أن يعيد هذه المناسبة عليهم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحث وزير العمل، جميع العاملين بالوزارة ومديرياتها بكافة المحافظات على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص



وكان وزير العمل حسن شحاتة، قد أعلن عن موعد الإجازة الرسمية في عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 أبريل حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.

وأكد شحاتة، أن عيد الفطر المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، الصادر يوم الأربعاء الماضي والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزارة العمل أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل منشورًا بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال اليوم الإثنين الموافق 29، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.