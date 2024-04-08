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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حريق في أشجار ونخيل بقطعة أرض بشبرا مصر

حريق نخيل وأشجار
حريق نخيل وأشجار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في «مجموعة من الأشجار والنخيل والمخلفات المتراكمة داخل قطعة أرض» بدائرة قسم شرطة الساحل بشبرا مصر دون وقوع إصابات.

تعود تفاصيل الحريق إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمجموعة من «الأشجار والنخيل والمخلفات المتراكمة داخل قطعة أرض»، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء بقيادة العقيد أيمن شعبان إلى مكان البلاغ بشارع سعد سليم بشبرا مصر، ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق.

فرض كردون أمني حول مكان الحريق

وجرى فرض كردون أمني، حول العقار الذي شهد الحريق المندلع به النيران، لعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة وإجراء عمليات تبريد، كما تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.


حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته.

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