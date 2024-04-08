بعد غلق حديقتي الحيوان والأورمان.. أين يحتفل المواطنين بعيد الفطر المبارك ؟

ساعات قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يعد أهم الأعياد في العالم الإسلامى، وقد شهدت مصر كغيرها من الدول تقاليد مختلفة ومميزة في الاحتفال بالعيد عبر العصور.

ويعرف عن المصريين طقوسهم الخاصة في المناسبات والأعياد ومنها "عيد الفطر المبارك"، حيث يقوم المصريون بعادات وتقاليد وطقوس منذ بداية اليوم بأداء صلاة العيد مروراً بالتجول في الشوارع وزيارة الأقارب وصولاً إلى قضاء وقت ممتع بالحدائق والمتنزهات.

وكانت حديقتي الحيوان والأورمان خلال احتفالات عيد الفطر تمتلئ بالزائرين، وتعد المقصد الأول للمواطنين لقضاء وقت ممتع، ولكن بعد قرار الغلق لمدة 16 شهراً من أجل تنفيذ خطة التطوير، يبحث المواطنين في الوقت الحالي عن أماكن أخرى لقضاء احتفالات عيد الفطر المبارك.

وترصد "بوابة الوفد" في التقرير التالي أبرز الأماكن التي يمكن احتفال المواطنين بها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الحديقة الدولية

هى من أكبر حدائق القاهرة وأجملها على الإطلاق وتحظى باهتمام كبير من جهاز الحدائق المتخصصة، وتقع فى شارع عباس العقاد بمدينة نصر، بها ما يسمى بالأجنحة التى تشبهة الميادين وكل جناح مخصص لدولة يحمل شعارها، وهو سر تسميتها بالحديقة الدولية، ومساحتها 55 فداناً، بها مدينتين ألعاب ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى القطار الذى يطوف الحديقة لمشاهدة مناظرها، وبها حديقة حيوان مصغرة تم إنشاؤها مؤخراً، وشهدت الحديقة تطورا كبيرا فى زيادة المسطحات الخضراء ونشر عدد من كاميرات المراقبة بها، وتطوير عدد من الأجنحة، وإنشاء قاعة مناسبات، ثمن تذكرة الدخول بها 10 جنيهات والأطفال مجانا.

حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر من أشهر الحدائق وأكبرها التى أنشئت حديثا فى القاهرة بمساحة 71 فدانا، وتقع فى منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، تتميز بالنافورات المائية والمطاعم، موقعها المميز يمكن زائريها من رؤية القاهرة من الأعلى بمبانيها التراثية والتاريخية، حيث ترتفع 40 مترًا تقريبا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن إصطحاب الأطفال أقل 4 سنوات مجانا، تتفاوت أسعار التذاكر بها.

حدائق الزمالك

هناك عدة حدائق بمنطقة الزمالك فى القاهرة تحظى أيضا بشهرة كبيرة ويمكن قضاء يوم العيد بها، وتذكرة الدخول بها 10جنيهات فقط، منها حديقة الأندلس وهى تطل على النيل تقع على أول شارع الجزيرة بالقرب من ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبرى قصر النيل، وأيضا حديقة الحرية التى تقع بجوار كوبرى قصر النيل على النيل مباشرة، وشهدت مؤخرا أعمال تطوير كبيرة، وحديقة الجزيرة والأسماك والنهر، وكلها مميزة وتحظى بإقبال كبير.

حديقة أم كلثوم بالمنيل

حديقة أم كلثوم من أجمل الحدائق المطلة على النيل، وتتميز بنظافتها الفائقة وقلة الزحام فيها وجوها الهادئ ومناخها الشاعرى، مساحتها 18000 متر مكعب، بها تنوع كبير من النباتات والأشجار النادرة، وتقع فى وجه مستشفى المنيل الجامعى على النيل، وثمن تذكرة الدخول بها 10 جنيهات.

الأتوبيس النهري

يعد الأتوبيس النهري من أكثر الخروجات مرحًا وعشقًا لدى الكثير من الأطفال لكونه يجعل الأشخاص تستمتع بالمظاهر الخلابة في النيل بعيدًا عن زحمة الطرق، وتبلغ تذكرته نحو 5 جنيهات فقط وربما تصل لـ 10 نيهات في رحلة قدرها ساعة لكل فرد.

برج القاهرة

ومن ضمن الأماكن التي يسعي الكثير لزيارتها في المناسبات وبالأخص في عيد الفطر المبارك هو برج القاهرة، حيث يتميز بعدة عوامل ومن أهمهم المظهر الجذاب من أعلى ارتفاع البرج، بالإضافة إلى سعر التذكرة والتي تبلغ 25 جنيهًا فقط للفرد، ويوجد مطاعم يتراوح سعر الطبق الرئيسي ما بين 150 إلى 250 جنيهًا.

شارع الحسين والمعز

وتأتي منطقة الحسين وشارع المعز من ضمن الأماكن المناسبة للخروج في عيد الفطر، حيث تتزين الشوارع بأشجار عيد الميلاد، كما أنها غير مكلفة ماديًا، فتبدأ تكلفة الزيارة من 10 جنيهات عند شرب كوب من الشاي في شارع المعز.