حدائق وسلع بأسعار مخفضة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها لاستقبال العيد (فيديو)

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، استعدادات استقبال عيد الفطر، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى على جميع المحافظات المصرية، من خلال مجموعة من المهام، سواء قبل العيد، أو أثناء العيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إنه جرى ربط غرفة عمليات الوزارة بغرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية، تسيرًا لتلبية الخدمات القائمة أثناء عيد الفطر المبارك.

وأوضح، أنَّ كل العاملين داخل الإدارة المحلية على تواصل لتنفيذ مجموعة من المحاور، أولها التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات، لتجهيز المساجد الكبرى لاستقبال صلاة العيد الفطر، وصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المساجد، والنظافة الخاصة بها.

تجهيزات لاستقبال العيد:

وأشار إلى وجود تجهيزات مختلفة كفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور، ورفع كفاءة الميادين واتخاذ كل ما يلزم لظهور المحافظات بشكل حضاري يليق بها.

وتابع: “هناك مجموعة محاور أخرى، تتمثل في قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحل والأسواق، لضبط ورقابة والتأكد من صلاحية الأطعمة، والمنتجات المعروضة للمصريين، وضبط أي مخالفات”.

وشدد على استمرار عمل منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار ملائمة، ومواجهة أي غلاء في الأسعار من خلال عرض كميات كبيرة من السلع، واستمرار تنظيم معارض السلع المرتبطة بالاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين.