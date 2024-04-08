9 نسخ سابقة.. سجل الأندية المتوجة بالسوبر السعودي قبل مباريات اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة السوبر السعودي في نسختها العاشرة، والتي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي ، حيث ستشهد مشاركة أندية الاتحاد، الهلال، النصر، والوحدة.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فقد أقيمت بطولة كأس السوبر السعودي في 9 نسخ سابقة، حيث كانت البداية في 2013 وتُوج الفتح بالنسخة الأولى على حساب الاتحاد.

ونرصد سجل ألقاب السوبر السعودي عبر التاريخ والأندية المُتوجة، على النحو التالي:

الهلال ( 3 ألقاب)

2015- 2018 – 2021

النصر ( لقبان)

2019- 2020

الاتحاد 2022 – الفتح 2013– الشباب 2014– الأهلي 2016( لقب واحد)

ويعتبر الفتح هو أول من عانق اللقب في 2013، والهلال هو أكثر من خاض المباراة النهائية ( 5 مرات).

وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي مساء اليوم الإثنين 8 أبريل في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت القاهرة و8 مساء بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان.

وفي المباراة الثانية، يلتقي الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 09:30 بتوقيت القاهرة ، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.





