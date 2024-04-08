أسامة الأزهري يطالب المواطنين: "لا تستصغروا الأذى ولا تستخفوا به"

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن تأثير المواقف الصغيرة في حياتنا اليومية وكيف تؤدي إلى عواقب وخيمة، مشددًا على أنه من الممكن أن نرى بعض المواقف على أنها بسيطة وصغيرة ولكن من الممكن ان تتسبب في جرح شخص ما أو تسبب الأذى لإنسان.

وتابع “الأزهري”، خلال برنامجه "ومن الحب حياة"، المُذاع عبر شاشة “دي إم سي”، : “الواحد أحيانا يأخذ موقف صغير أو يهزر مع الناس فيقول كلمة عابرة لكن يفاجأ أنها جرحت شعور إنسان وسببت الأذى لإنسان.. ويقول دي مجرد كلمة لا راحت ولا جت”، مشددًا على أنه في بعض الأحيان نسمع هذا المنطق في التعامل مع الأشخاص، ويكون بمثابة عدم تقدير الأمور بصورة صحيحة.

ووجه رسالة للمواطنين، قائلًا: “لا تستصغروا الأذى ولا تستخفوا به مهما صغر، ومعظم النار من مستصغر الشر، شرارة تطير من النيران فتشعل النار في المكان كله، وعلينا عدم الاستهانة بأحد”، موضحًا أنه لابد من التعامل بالتقدير والاحترام وأن نحافظ على الكلمات.. لا نستصغر الأذى لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن التصرفات الصغيرة قد تكون كبيرة وقد تؤدي إلى القتل، موضحًا أن الحاجة الصغيرة تؤدي إلى المواقف الكبيرة وقد تجرح كلمة صغيرة إنسان وتؤدي به إلى القتل، مطالبًا كافة المواطنين في بقاع الأرض بعدم استصغار الأذى الذي يمكن أن يطول الشخص سواء كان كبيرًا أو صغيرًا وعدم الاستخفاف به.