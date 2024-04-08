مياه سوهاج تطلق حملات توعوية للمواطنين قبل العيد لترشيد الاستهلاك

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملات توعوية للمواطنين بضرورة ترشيد إستهلاك المياه خاصة في الفترات التي تزيد بها نسبة إستهلاك المواطنين من مياه الشرب تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وكذلك بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال مفاجئة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب .





وأضاف رئيس مياه سوهاج أن تلك الحملات التوعوية تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف في إستخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب مؤكدا على أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع والشركة حريصة على القيام بواجبها التوعوي عن كيفية ترشيد الاستهلاك والتعريف بالطرق المثلى للحفاظ على شبكات الصرف الصحي .





وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بالشركة أن الحملة ضمت مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنطقة سوهاج الأزهرية ووزارة الاوقاف ووزارة الصحة والوحدات المحلية وكذلك من خلال سيارة التوعية المتنقلة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحد من الإسراف في إستخدام المياه فى الأعمال المنزلية خلال الفترة التى تسبق عيد الفطر المبارك وكذلك قام فريق التوعية بتوزيع برشورات توعوية على المواطنين لتحثهم على الحفاظ على المياه .





وفي سياق آخر تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مشروعات الاحلال والتجديد لشبكات إنحدار الصرف الصحي بمدينة سوهاج بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى نهاية ابريل الجارى.





وأوضحت إنجي جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه شارك رئيس مياه سوهاج العاملين بقطاع جنوب الافطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.





ومن الجدير بالذكر انه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين تناول استعدادات الشركة لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان هذا بالاضافة الى استعراض اهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الاخيرة لتحسين مستوى دخل العاملين وكذلك بحث مطالبهم وكيفية تحقيقها.