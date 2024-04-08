محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية": بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير.

وبعث محافظ أسيوط أيضًا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء بهذه المناسبة العطرة.

كما تقدم المحافظ بخالص التهنئة للشعب المصري عامة وأهالي محافظة أسيوط خاصة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.