وكيل صحة سوهاج يحيل بعض العاملين للتحقيق أثناء تفقده للمنشآت الصحية

تفقد اليوم الإثنين الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور عمرو عبد الفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة خلال جولة ميدانية لمتابعة سير العمل والإنضباط بعدد من المنشأت الصحية استهلها بزيارة مركز رعاية طفل شرق ووحدة الأطفال كريمي النسب والمجلس الطبي العام وإطمئن وكيل صحة سوهاج إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.







يأتي ذلك في إطار إستعدادات مديرية الصحة بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك والحرص على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





وتفقد أيضا وكيل وزارة الصحة مكتب صحة ثان وتلاحظ تغيب عدد من العاملين وعلى الفور تم التوجيه بإحالتهم للتحقيق كما تفقد سير العمل بمستشفى الرمد حيث وجه بمتابعة الصيانة المستمرة للأجهزة بالمستشفى ورفع كفاءة العيادات بها لتقديم خدمة أفضل للمرضي .





وفي سياق متصل أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة تزامنًا مع إحتفالات عيد الفطر المبارك وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

وشدد وكيل وزارة الصحة على تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة ومنع الإجازات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم والتأكد من أرصدة بنوك الدم ومشتقاته لمواجهة أي طوارئ خلال الإحتفالات بعيد الفطر المبارك .





وقال الدكتور أحمد محروس أنه تم التوجيه بزيادة أعداد الأطباء والتمريض بالمستشفيات بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والحضانات لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.





وأشار وكيل الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج لتغطية الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة موجهاً الإدارة العامة للطب العلاجي والإدارة العامة للطب الوقائي بمتابعة الخدمات العلاجية والوقائية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المختلفة وتكثيف مرور فرق التفتيش والمتابعة أثناء فترة أجازة عيد الفطر المبارك .





وقدم الدكتور أحمد محروس التهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي وكذلك مواطني المحافظة متمنياً لهم دوام الصحة والعافية بمناسبة عيد الفطر المبارك .