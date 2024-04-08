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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

كلام فى الصيام

أكل الحلال وفضلته وثمرته

الشيخ محمد ربيع أحمد
الشيخ محمد ربيع أحمد الإمام والخطيب بالأوقاف

أمر الله تعالى المسلم ألا يأكل إلا حلال، فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقال تعالى: «يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم»، وقال:« يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً».

والنبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»، وأكل الحلال واجب شرعى، وسيُسأل العبد عن الحلال وعن الحرام فقال (صلى الله عليه وسلم)»: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع:..... وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه».

ولأكل الحلال ثمرات عظيمة:

1 - استجابة الدعاء لقوله النبى (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا سعد: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة». 

2 - البركة فى المال والولد والأعمال.

3 - أكل الحلال ينير القلب ويصلحه ومعلوم إذا صلح القلب صلح الجسد كله، لقول النبى (صلى الله عليه وسلم): «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب».

4 - الحلال علامة على الطيب والخلق الحميد، ويوفق العبد للعمل الصالح والقول السديد، قال تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث».

5 - أكل الحلال علامة على التأسى بالأنبياء، قال تعالى: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم».

6 - أكل الحلال طريق إلى حسن الختام، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن أقوال السلف الصالح فى فضل وثمرة أكل الحلال: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح»، وقال سهل بن عبدالله: «النجاة فى ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبى (صلى الله عليه وسلم).

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