أكل الحلال وفضلته وثمرته

كلام فى الصيام

أمر الله تعالى المسلم ألا يأكل إلا حلال، فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقال تعالى: «يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم»، وقال:« يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً».

والنبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»، وأكل الحلال واجب شرعى، وسيُسأل العبد عن الحلال وعن الحرام فقال (صلى الله عليه وسلم)»: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع:..... وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه».

ولأكل الحلال ثمرات عظيمة:

1 - استجابة الدعاء لقوله النبى (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا سعد: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة».

2 - البركة فى المال والولد والأعمال.

3 - أكل الحلال ينير القلب ويصلحه ومعلوم إذا صلح القلب صلح الجسد كله، لقول النبى (صلى الله عليه وسلم): «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب».

4 - الحلال علامة على الطيب والخلق الحميد، ويوفق العبد للعمل الصالح والقول السديد، قال تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث».

5 - أكل الحلال علامة على التأسى بالأنبياء، قال تعالى: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم».

6 - أكل الحلال طريق إلى حسن الختام، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن أقوال السلف الصالح فى فضل وثمرة أكل الحلال: قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح»، وقال سهل بن عبدالله: «النجاة فى ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبى (صلى الله عليه وسلم).