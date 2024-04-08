ياسر جلال يكشف سبب حريق لوكيشن جودر: رغيف عيش (فيديو)

كشف الفنان ياسر جلال، سبب حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر، الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالنصف الثاني من الشهر.

وقال خلال لقائه مع برامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090، إن "رغيف عيش" سبب الحريق، مؤكدًا أن المخرج إسلام خيرى، أراد أن يخرج العيش من الفرن حقيقة ووضع الفرن من أجل المصداقية.

وأوضح: "لما بنولع شمعة معانا الدفاع المدني واستشار الناس اللي هناك قالوا له اتفضل، لكن لما ولعنا الفرن البلدي عشان العيش راحت النار مسكت في الفرن لأنه مكانش معزول، وأخدنا وقت على ما سيطرنا عليه، والحمد لله الحريم مطالش كل ديكور مسلسل جودر".

ورد الفنان على تصريحات الفنانة ميار الببلاوي عن رفضه مساعدتها، وقال: "ميار أخت عزيزة وغالية، وأنا اشتغلت معاها بعد ما خلصت المعهد سنة 1992 في مسلسل اسمه خشوع من إنتاج صوت القاهرة، ومن هذا التاريخ مشوفتشهاش".

وأضاف: "هي كلمتني في التليفون وقالت عايزة تمثل وكنت في فترة تصوير الفتوة، لأن الدور ينفع لها بالحجاب، وأولا مكانش في أدوار، وثانيا أي نجم محترم ليس له التدخل في كاست العمل، ده شغل المخرج، وأنا رأيي استشاري".

أبطال مسلسل جودر

مسلسل "جودر"، مكون من 15 حلقة، وهو مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، والعمل بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.