ناقد فني: “الحشاشين” و"جودر" يعرضان على منصات أجنبية

أكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني، أن أهم ما يميز دراما رمضان 2024 هو التطور الكبير في صناعة السيناريو، وهو أهم ما يميز هذا الموسم، موضحا أن المؤلفين أثبتوا نفسهم بشكل كبير في العديد من الأعمال التي تم تقديمها خلال الموسم الرمضاني الجاري، ومن أهم هذه الأعمال “جودر” و"الحشاشين".

الحشاشين وجودر ينافسا المسلسلات العالمية



وأضاف “الكيلاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا العام يوجد به أعمال تنافس المسلسلات العالمية التي تعرض على المنصات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه من بين هذه المسلسلات التي تعرض على منصات أجنبية هو مسلسلي “الحشاشين” و"جودر".

وأوضح أن مسلسل الحشاشين دراما تاريخية يوجد به رسائل مهمة جدا، يتميز بإنتاج ضخم، وتمثيل محترف عالي المستوى.

شخصية ياسر جلال في مسلسل جودر

يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامي المقبل.

كما يجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.



مواعيد عرض مسلسل جودر

يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024 حيث يعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث ينتمي المسلسل لـ فئة 15 حلقة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل جودر

يذاع مسلسل «جودر»، خلال شهر رمضان المبارك، عبر شاشة القنوات التالية: ON، ON Drama، منصة watch.

أحداث مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.