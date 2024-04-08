مد فترة عرض بي إنفستمنتس للاستحواذ على أوراسكوم المالية

مدت البورصة فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة بى انفستمنتس القابضة، على أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة أسهم دون الخيار النقدي.

قالت البورصة في بيان أنه بسبب إجازة عيد الفطر المبارك تقرر مدة فترة سريان العرض حتى نهاية جلسة تداول 17 أبريل الجاري.

يتضمن العرض المقدم من شركة بى انفستمنتس القابضة، شراء حتى عدد 4.249.009 مليار سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة (مقيدة) من خلال مبادلة أسهم دون الخيار النقدي بحيث يكون معامل المبادلة 1 سهم من اسهم زيادة رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من اسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة.

ويشار إلى أن بي إنفستمنتس القابضة كانت قررت مد فترة سريان عرض الشراء التي تقدمت به للاستحواذ على شركة أوراسكوم المالية القابضة، ابتداءً من يوم 3 مارس حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 إبريل الجاري.

وكانت البورصة المصرية قالت إن معامل المبادلة هو "1 سهم من أسهم زيادة رأس مال شركة بي انفستمنتس القابضة(مقدم العرض) :56.76 سهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المستهدفة بالعرض)"، مضيفة أن فترة سريان العرض، تبدأ من جلسة تداول 3 مارس المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر عرض شراء المقدم من شركة بي إنفستمنتس القابضة، للاستحواذ على 90% من رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.